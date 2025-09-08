Contratti pubblici e certificazione della parità di genere, il Consiglio di Stato ammette l’avvalibilità
Nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 18 giugno 2025, n. 5345
La certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dalla c.d. Legge Gribaudo n. 162/2021, attesta l’adozione da parte delle imprese di politiche inclusive, strutture organizzative equilibrate e prassi aziendali volte alla riduzione del divario di genere (in materia di carriere, retribuzioni e organizzazione del lavoro), in coerenza con la prassi UNI/PdR 125:2022, che contiene le Linee guida sul sistema...