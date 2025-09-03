Accesso agli atti, il “dies a quo” decadenziale per l’impugnazione. Rito speciale e ordinario coesistono?
Nota a Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 6620 del 25/07/2025
In materia di accesso agli atti delle gare pubbliche, il rito speciale di cui all’art. 36 d.lgs. n. 36/2023, volto a disciplinare le impugnazioni relative alle decisioni espresse della stazione appaltante sulle istanze di oscuramento, non si applica in caso di omessa comunicazione o mancata decisione da parte della stazione stessa. In tali ipotesi di inerzia, trova applicazione la disciplina generale del rito ordinario ex art. 116 c.p.a., anche al fine di garantire la piena tutela delle prerogative...
