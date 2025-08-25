Assegno divorzile e tenore di vita endoconiugale, definitivo il superamento del criterio
Nota a Tribunale Crotone, Sez. Civile, Sentenza 17 luglio 2025
Il contesto giurisprudenziale e la questione dell’assegno divorzile
Negli ultimi anni la funzione dell’assegno divorzile ha conosciuto una profonda trasformazione nella giurisprudenza italiana, culminata nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018. Il caso di specie, recentemente affrontato anche dal Tribunale di Crotone, (sentenza del 17 luglio 2025 - T. c. S), offre un’occasione per riflettere sull’allontanamento definitivo dal criterio del “tenore di vita matrimoniale” come parametro di riferimento esclusivo, e sull...