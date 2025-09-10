Famiglia

La bigenitorialità non è messa in discussione dallo scarso interesse a incontrare il minore

Nel caso concreto è emerso, infatti, come il padre soffrisse negli incontri con la figlia la presenza dei servizi sociali

di Giampaolo Piagnerelli

La bigenitorialità non può essere negata nel caso in cui uno dei due genitori mostri poco impegno a voler incontrare la propria figlia minore. Infatti bisogna anche capire da cosa è stato dettato tale comportamento (come nel caso concreto in quanto il padre negli incontri con la figlia era seguito dai servizi sociali). Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 24876/25.

La vicenda

Venendo ai fatti...

