La bigenitorialità non è messa in discussione dallo scarso interesse a incontrare il minore
Nel caso concreto è emerso, infatti, come il padre soffrisse negli incontri con la figlia la presenza dei servizi sociali
La bigenitorialità non può essere negata nel caso in cui uno dei due genitori mostri poco impegno a voler incontrare la propria figlia minore. Infatti bisogna anche capire da cosa è stato dettato tale comportamento (come nel caso concreto in quanto il padre negli incontri con la figlia era seguito dai servizi sociali). Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 24876/25.
La vicenda
Venendo ai fatti...