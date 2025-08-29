Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
2. Rilascio dell’immobile
3. Mutuo cointestato pagato da un coniuge e prova dell’accollo interno
4. Irripetibilità delle rate del mutuo
5. Ripartizione del trattamento...