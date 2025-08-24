Spese per i figli da provare per avere i contributi dell’ex
Sul tema la giurisprudenza è disallineata: per alcuni basta elencare gli esborsi. La Cassazione sposa la tesi più rigorosa, per cui serve la documentazione
Il genitore separato che sostiene delle spese a favore dei figli, quando chiede all’ex non convivente di contribuire per la sua quota, non può limitarsi a elencare gli esborsi ma deve documentarli. È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 22522 del 4 agosto 2025.
Nella pronuncia, i giudici hanno ricordato intanto che le spese straordinarie per i figli possono essere...