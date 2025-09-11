Il dissenso tra genitori sul trasferimento scolastico dei figli minori: quadro normativo, strumenti processuali e tutela dell’interesse superiore del minore

Nel diritto di famiglia contemporaneo, la responsabilità genitoriale si fonda sul principio della bigenitorialità e sulla centralità dell’interesse superiore del minore. Una delle questioni più delicate e ricorrenti è rappresentata dal dissenso tra i genitori in ordine al trasferimento scolastico dei figli minori, soprattutto a seguito di separazione...