Bullismo e cyberbullismo: quando scatta il cartellino giallo

L’inizio dell’anno scolastico è un momento delicato nella vita dei minori. Tant’è che le autorità scolastiche, dal Ministro al dirigente scolastico porgono gli auguri come espressione di desiderio che l’anno scolastico che inizia sia un’esperienza positiva. Come si suol dire, di auguri ce n’è bisogno. Per una parte degli alunni, infatti, il rientro tra i banchi rappresenta un evento drammatico. Sono i minori vittima di bullismo, anche sotto la particolare forma di commissione di tale comportamento...

