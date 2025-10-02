Difensore assente e termini scaduti: nessuna proroga all’imputato per il ricorso in Cassazione
La Suprema corte ha chiarito che la nomina del difensore per proporre ricorso in Cassazione deve essere un atto formale e specifico ex articolo 613, comma 2, del Cpp
L’impossibilità di proporre ricorso per presunto abbandono della difesa da parte del precedente avvocato non configura caso fortuito o forza maggiore, ma è attribuibile a una mancata diligenza dell’imputato stesso nel gestire la difesa e nel nominare tempestivamente un nuovo legale. Lo hanno affermato i giudici della Terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 32547/2025, depositata ieri.
La posizione del ricorrente
Ebbene, i giudici della Terza penale hanno rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre...