Nulla la notifica dell’avviso di udienza in appello al precedente difensore nominato sostituto

La mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia fa scattare una nullità di ordine generale a regime intermedio che non è però sanabile in caso sia stato nominato sostituto d’ufficio dall’eccezione sollevata da quest’ultimo. Neanche nel caso in cui la presenza del difensore di fiducia non sia prevista come obbligatoria. Proprio come nel caso di istanza di impugnazione in appello della decisione di primo grado nell’ambito del giudizio abbreviato.

