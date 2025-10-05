Nuovo delitto contro l’uso illecito di video e contenuti generati con l’intelligenza artificiale
Le norme penali si applicano da venerdì 10 ottobre, data del debutto della legge 132/2025. Introdotte anche aggravanti se si utilizza l’Ai per commettere reati
Debuttano venerdì prossimo, 10 ottobre, i nuovi reati che sanzionano la diffusione illecita di contenuti generati con l’intelligenza artificiale e il plagio di materiali online, oltre alle aggravanti che colpiscono chi commette illeciti con i sistemi di Ai. A introdurli è la legge 132/2025, che entra appunto in vigore venerdì.
Nuovo delitto
L’intervento principale...