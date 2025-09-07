Cause lunghe, l’indennizzo si chiede durante il giudizio

Chi è coinvolto in un procedimento che supera i termini di ragionevole durata può presentare la domanda di indennizzo anche mentre il processo è in corso. E quando la domanda è accolta, il cittadino-creditore deve presentare la dichiarazione all’amministrazione entro un anno, a pena di decadenza. Questo prevede il decreto legge Giustizia (117/2025), che reca soprattutto norme pensate per raggiungere gli obiettivi del Pnrr, ma apporta anche alcune modifiche alle regole per l’equa riparazione in caso...

