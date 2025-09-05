OCF: riforma avvocatura è svolta per diritti, tutele e modernizzazione

L’Organismo Congressuale Forense esprime “soddisfazione” per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense. “Si tratta di un risultato importante, che segna una tappa fondamentale nel percorso avviato a seguito del Congresso Nazionale Forense del dicembre 2023, quando l’Avvocatura, unita, decise di elaborare una proposta organica di riforma con l’obiettivo di modernizzare la professione e superare definitivamente la legge n. 247 del 2012”.

La riforma, prosegue la nota dell’Ocf, riconosce la funzione sociale dell’avvocato, valorizza la sua centralità nel sistema di giustizia e offre strumenti concreti per accompagnare la crescita dei giovani professionisti, tutelandone dignità, autonomia e prospettive di sviluppo. L’approvazione in Consiglio dei Ministri costituisce tuttavia soltanto la prima tappa di un percorso che proseguirà ora in Parlamento e che si completerà con l’adozione dei decreti legislativi da parte del Governo, previsti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

“L’avvocatura – affermano il Coordinatore Mario Scialla e il Segretario di OCF Accursio Gallo – ha dimostrato che trovare la sintesi tra le diverse componenti ed anime al proprio interno e porgere poi alla politica il frutto di una approfondita e solida elaborazione è uno schema vincente. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che conferma come la coesione sia la nostra più grande forza. Uniti si vince. Ringraziamo tutte le componenti dell’avvocatura che hanno partecipato alla stesura del testo, contribuendo con idee, proposte e competenze a un progetto nato dall’avvocatura, per l’avvocatura e per l’intero Paese. Ora è fondamentale che il dibattito parlamentare mantenga intatto lo spirito di questa riforma, che rappresenta un passo decisivo verso un sistema giustizia più moderno ed efficiente.”