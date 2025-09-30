“Chi inquina paga”, il trasferimento delle passività ambientali in caso di operazioni straordinarie
La disciplina ambientale pone limiti e responsabilità che non possono essere elusi mediante meri meccanismi societari
Il presente contributo affronta il tema delle operazioni straordinarie e delle relative passività ambientali, analizzando il quadro normativo, la giurisprudenza e la prassi contrattuale, con particolare attenzione alle implicazioni che l’integrazione tra diritto societario e disciplina ambientale comporta per l’impresa. L’obiettivo è evidenziare come la sostenibilità ambientale incida sulle dinamiche di riorganizzazione societaria e sulla valutazione del valore aziendale, imponendo al giurista un...