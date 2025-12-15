Competente la Pa sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Evidenzia il Tribunale di Torino (sezione lavoro, sentenza 26 novembre 2025 n. 2435) che il riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuare con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale.
Scorrimento delle graduatorie
Tale principio è declinato avuto riguardo al tema trattato in...