“Plagio evolutivo”quando sussiste un’abusiva e non autorizzata rielaborazione dell’originale

Per il Tribunale di Napoli la prima verifica da compiere laddove sia contestato che un’opera rappresenta la contraffazione o il plagio di un’altra è se quest’ultima abbia, o meno, i profili della compiutezza espressiva e della novità

di Alessandro Orlandi

Il Tribunale di Napoli osserva in sentenza (Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese 1° dicembre 2025, n. 11216) come il carattere creativo e la novità dell’opera, a norma degli artt. 1, I, L. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore - LDA), siano elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno. La tutela del diritto di autore si pone, quindi, come fonte dei conseguenziali diritti di «protezione dell’utilizzazione economica dell’opera» (cd. diritto patrimoniale di autore...

