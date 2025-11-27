Con la Srl possibile avere patti parasociali illimitati e statuto più flessibile

La redazione dello statuto della holding di famiglia deve essere particolarmente curata (tailor-made) e adattata alle esigenze e aspirazioni dei soci familiari e agli equilibri interni della famiglia. Questo vale a partire dalla scelta del tipo societario: essenzialmente si tratta di società costituite in forma di Srl o Spa, anche se talora si ricorre ancora allo schema della società in accomandita semplice (Sas) o per azioni (Sapa).

Il tipo della società a responsabilità limitata è quello ...