Divisione in natura, per attribuire ai singoli condividenti una porzione del bene comune

Osserva il Tribunale di Trapani (sentenza 10 novembre 2025 n. 753) come lo scopo della divisione in natura (articolo 718 del codice civile) sia quello di attribuire ai singoli condividenti una porzione del bene comune che, tenuto conto della misura delle quote di ognuno, appaia omogenea a quella degli altri e tale da offrire utilità proporzionalmente analoghe a quelle che avrebbe potuto offrire l’intero bene, occorrendo, in definitiva, fare riferimento alla possibilità di ripartire il bene nella ...

