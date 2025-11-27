Mutuo: con il metodo alla francese a ogni rata il debito per interessi si estingue
A condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito
Secondo il Tribunale di Potenza (sentenza 10 novembre 2025, n. 2218) un contratto di mutuo ha un oggetto determinato quando indica chiaramente l’importo mutuato, la modalità di calcolo dell’interesse, la periodicità delle rate e le relative scadenze; da ciò discende l’irrilevanza del fatto che al contratto non sia allegato il piano di ammortamento. Quest’ultimo, infatti, non è necessario, se sono indicati l’importo del mutuo, l’arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di ...