Secondo la ripartizione due terzi a carico di chi è "sotto" la copertura

La Suprema corte nella decisione n. 28528/2025 ha emesso un giudizio del tutto difforme rispetto alle pronunce dei giudici di merito.
Il proprietario dell'immobile danneggiato da infiltrazioni, provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, pur assumendo la posizione di terzo avente diritto al risarcimento, non è esonerato dall'obbligo di contribuire pro quota alle spese di riparazione del bene comune nonché alla rifusione dei danni cagionati, nella misura di due terzi dal momento che il lastrico o la terrazza svolgono la funzione di copertura del proprio immobile.
Detto principio è stato ribadito dalla Suprema corte...
Argomenti
