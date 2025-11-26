Il ricorrente nell'unico rito di famiglia deve prevedere le difese avversarie

Sebbene di non fondatezza delle tre questioni di legittimità costituzionali sollevate, la pronuncia si impone all'attenzione sia dello studioso sia dell'operatore pratico del processo

Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla Riforma Cartabia, ha superato il primo vaglio di costituzionalità. Con l'esauriente sentenza in commento, infatti, il giudice delle leggi ha escluso che il termine concesso all'attore per difendersi dalle eventuali iniziative del convenuto sia troppo breve.

