Illecito disciplinare dell’avvocato che si fa pagare dal cliente ammesso al gratuito patrocinio
La Cassazione conferma la mancata applicazione della misura cautelare sospensiva della sanzione disciplinare se il professionista non prova il <i>fumus boni iuris</i> e che sussiste il <i>periculum in mora</i>
Con la sentenza n. 31004/2025 le sezioni Unite civili della Corte di cassazione civile hanno chiarito quali siano i presupposti imprescindibili da allegare da parte dell’avvocato che intenda ottenere la sospensiva della sanzione disciplinare comminatagli dall’Ordine professionale.
I giudici di legittimità affermano che la misura cautelare della sospensione - che è posta a protezione del...