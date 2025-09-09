Confisca: il terzo può intervenire solo per eccepire la titolarità del bene
Lo chiariscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 30355/25
Il terzo considerato intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato a intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento.
L’annullamento della confisca
Secondo le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 30355/25) il suo interesse sussiste in termini di concretezza e attualità laddove mediante l’impugnazione si miri a ottenere...