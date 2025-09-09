Penale

Confisca: il terzo può intervenire solo per eccepire la titolarità del bene

Lo chiariscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 30355/25

di Giampaolo Piagnerelli

Il terzo considerato intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato a intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento.

L’annullamento della confisca

Secondo le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 30355/25) il suo interesse sussiste in termini di concretezza e attualità laddove mediante l’impugnazione si miri a ottenere...

