Penale

Niente permesso premio senza presa di coscienza del reato

La Cassazione ha chiarito che il permesso premio non può essere concesso senza un’effettiva revisione critica del comportamento del condannato

di Marina Crisafi

No al permesso premio in assenza di una revisione critica ed effettiva del comportamento del condannato che continua a proclamarsi innocente. È quanto si ricava dalla sentenza n. 30360/2025 della prima sezione penale della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un uomo avverso il diniego del permesso premio disposto dal magistrato di sorveglianza.

La vicenda

Quest’ultimo aveva negato...

