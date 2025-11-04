Crediti del de cuius: entrano a far parte della comunione ereditaria
A differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote
Sottolinea la Corte d’Appello di Genova (sentenza 20 ottobre 2025 n. 1107) come i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’articolo 752 del codice civile prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente articolo 727 del codice civile, il quale, stabilendo che...