Danni da fumo, la scelta del consumatore non esclude l’obbligazione risarcitoria del produttore

I danni provocati dal fumo di sigaretta – danni alla salute molteplici, gravissimi, letali, ma anche danni al sistema sanitario, collettivi, sociali, relazionali – costituiscono da tempo tema saliente di dibattito nella società civile. Dal punto di vista giuridico, e specialmente del diritto civile, un quesito fondamentale è se il fumatore che subisce danni alla salute possa invocare la responsabilità civile del produttore delle sigarette, quesito cui spesso si è data risposta negativa, adducendo...

