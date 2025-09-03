Palo stradale abbandonato sul marciapiede, Comune non responsabile se l’ostacolo è visibil
La caduta è avvenuta in pieno giorno e per la Cassazione è evidente che se il danneggiato avesse prestato la necessaria attenzione il sinistro non si sarebbe verificato
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna...