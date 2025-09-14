Danni da trasfusione, motivazione forte per discostarsi dalla Ctu

Per escludere la responsabilità civile per danni da emotrasfusioni di sangue infetto, il giudice di merito che intende discostarsi dalla perizia deve esplicitare un percorso logico-giuridico trasparente, sorretto da corretti criteri tecnico-scientifici, e valutare le concause alla luce del principio della prevalenza probabilistica. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 22388 del 4 agosto 2025, ha sottolineato i principi relativi a nesso causale e dovere di motivazione del giudice di merito...

