Perdita della capacità di lavoro, danno da accertare in concreto
Il giudice deve valutare caso per caso l’incidenza dei postumi sul reddito. Non occorre che la vittima dimostri di avere cercato una nuova occupazione
Per quantificare il danno patrimoniale legato alla perdita della capacità di lavoro, provocata da lesioni personali, il giudice deve svolgere un accertamento concreto e caso per caso, per valutare l’incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro e sul reddito. Non è invece corretto compiere un giudizio astratto, affidando al medico legale la quantificazione, in punti percentuali, dell’incapacità lavorativa. Inoltre, per ottenere il risarcimento del danno non occorre che il danneggiato provi di avere...