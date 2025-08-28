LE LESIONI MICROPERMANENTI - IL TESTO DEL DM - Danno non patrimoniale, adeguati all'inflazione gli importi di lieve entità per la Rc auto e sanità

Nel merito, con il decreto, datato 18 luglio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio scorso) il Ministero, tenuto conto dell'indice Istat dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile 2025 (aumento dello 1,7% rispetto agli importi di cui al Dm del 16 luglio 2024), ha quindi provveduto a rideterminare gli importi indicati nel primo comma dell'articolo 139 del CdA a partire dal mese di aprile 2025
Argomenti
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)