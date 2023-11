Danno ambientale, Roma II concede ampio spazio al principio autonomistico per la scelta della legge applicabile di Federica Sartori (*)

Il regolamento Roma II conferisce ampio spazio al principio autonomistico consentendo alle parti di scegliere la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali sia in generale sia in relazione alla particolare materia della responsabilità per danno ambientale. Risulta, pertanto, di notevole interesse indagare il rapporto tra la norma generale e quella speciale nell’esercizio dell’autonomia privata in tale ambito.



L’applicazione pratica delle norme del regolamento Roma II che disciplinano ...