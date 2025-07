L’incentivabilità tecnica del personale nella società in house

«Una Pubblica Amministrazione può coinvolgere il personale della propria società in house per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito di un procedimento di affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 45 e dell’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023» (C. conti, Sez. reg. contr. Lombardia, 23-5-2025, n. 128/2025/PAR), con conseguente possibilità di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche sia nei confronti del personale dell’Amministrazione che nei riguardi del personale della società in...

