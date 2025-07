Reati tributari, la configurazione del dolo specifico non dipende dal vantaggio personale

Nella sentenza n. 26404/2025 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in oggetto si afferma che, ai fini della configurabilità del dolo nei reati tributari, non è necessario che l’amministratore abbia tratto un vantaggio personale, essendo sufficiente che l’azione fraudolenta sia stata posta in essere nell’interesse della società.

La pronuncia offre lo spunto per un riesame dei criteri soggettivi di imputazione penal-tributaria in relazione alla struttura del dolo specifico previsto dal...