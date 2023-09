Roma II, i "criteri di collegamento" quali applicazione pratica delle considerazioni materiali della fattispecie di Federica Sartori*

La disciplina internazionalprivatistica sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali per responsabilità da danno ambientale, per quanto prima facie sembri semplicemente elencare i criteri di collegamento a disposizione dei soggetti danneggiati, in realtà attribuisce loro una più aulica funzione di natura pubblicistica volta in via indiretta alla tutela dell'ambiente in generale.



L'art. 7 regolamento Roma II costituisce, pertanto, un esempio di applicazione pratica del metodo di coordinamento...