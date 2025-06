End of Waste, lacune normative e criticità ostacolano il percorso verso l’economia circolare

Inquadramento normativo a livello europeo

Il legislatore europeo ha disciplinato il tema dell’end of waste (EoW) all’articolo 6 “Cessazione della qualifica di rifiuto” della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall’art. 1, numero 6), della direttiva 2018/851/UE, la cui versione emendata al comma 1 recita “1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: a) la sostanza...