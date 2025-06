La scissione mediante scorporo tra semplificazione normativa e tutela degli interessi sociali e dei singoli soci

Principi generali sull’operazione straordinaria di scissione

La scissione societaria rappresenta uno degli strumenti più flessibili a disposizione delle imprese per riorganizzare la propria struttura operativa, patrimoniale e societaria.

Inserita nel novero delle operazioni straordinarie, accanto alla fusione ed alla trasformazione, la scissione consente la suddivisione del patrimonio di una società tra più soggetti, secondo modalità che possono variare notevolmente non solo in termini di effetti giuridici, ma anche per quanto concerne...