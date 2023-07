La legge applicabile alla responsabilità per danno ambientale. Le specificità dell'art. 7 Roma II di Federica Sartori*

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La disciplina in tema di responsabilità per danno ambientale prevista all'art. 7 Regolamento CE 864/2007 risulta molto interessante sotto diversi punti di vista e, in particolare, per la duplicità di ratio ad essa sottesa. Infatti, la norma è volta in via diretta a tutelare la parte danneggiata, ma al contempo mira in via indiretta a tutelare l'ambiente attraverso l'attribuzione di una facoltà di scelta unilaterale e vincolata proprio in capo a quest'ultima.



Il regolamento Roma II disciplina la...