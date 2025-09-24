Lavoro

Datore responsabile anche se l’infortunio è causato dalla negligenza del dipendente

Nel caso concreto il datore non si era sincerato che il dipendente avesse indossato o meno gli occhiali di protezione

di Giampaolo Piagnerelli

Il datore di lavoro è responsabile per il danno occorso al dipendente anche quando quest’ultimo si sia procurato un infortunio per propria negligenza. È il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26021/2025. Si tratta di un provvedimento “pro lavoratore” in contrasto con altra parte della giurisprudenza di legittimità che, invece, riconosce la responsabilità del dipendente in caso di infortunio subito a causa di propria imperizia, inerzia o negligenza. 

La vicenda

Venendo ai fatti un lavoratore...

