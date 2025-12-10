Decadenza dalla responsabilità genitoriale: misura estrema solo per inadempimento grave

La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, adottabile solo in presenza di condotte oggettivamente malevole o disfunzionali da parte dei genitori, che abbiano arrecato o siano suscettibili di arrecare un grave pregiudizio al minore. Tale provvedimento deve essere basato su fatti concreti e su elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, oltre a essere preceduto da tentativi di sostegno e recupero del legame familiare. Inoltre, il giudice...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi