Decadenza dalla responsabilità genitoriale: misura estrema solo per inadempimento grave
La Cassazione chiarisce che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura eccezionale, applicabile solo in caso di grave inadempimento dei doveri genitoriali con pregiudizio significativo per il minore. Il provvedimento deve essere basato su elementi concreti e preceduto da percorsi di sostegno e riavvicinamento
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, adottabile solo in presenza di condotte oggettivamente malevole o disfunzionali da parte dei genitori, che abbiano arrecato o siano suscettibili di arrecare un grave pregiudizio al minore. Tale provvedimento deve essere basato su fatti concreti e su elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, oltre a essere preceduto da tentativi di sostegno e recupero del legame familiare. Inoltre, il giudice...