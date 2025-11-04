Decreti ingiuntivi ai legali, Mf bene accelerazione sul Ddl in Senato
Per la Presidente Elisa Demma “la riforma che riconosce all’avvocatura un ruolo centrale”
Il Movimento Forense esprime “viva soddisfazione” per l’accelerazione dell’iter del DDL n. 978/2023, a firma della Senatrice Stefani, che propone di consentire al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio, riservando agli uffici giudiziari soltanto la fase eventuale dell’opposizione. Per la Presidente Demma “la riforma che riconosce all’avvocatura un ruolo centrale anche nella gestione del sistema giustizia”.
Il Movimento Forense, prosegue la nota, aveva...
