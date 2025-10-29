EDITORIALE - "Separare per Unire": una riforma da accogliere con assoluto favore

Continua il dibattito sulla riforma della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, progetto destinato al referendum confermativo. A tal proposito, la novità di rilievo è rappresentata dalla presentazione da parte dell'Associazione giovani avvocati di un Manifesto in undici punti per favorire il confronto sui punti tecnici e non sulle ragioni politiche del Ddl costituzionale n. 1353/B, ora all'esame del Senato. Il Presidente Carlo Foglieni - come portavoce di tutta l'Aiga – illustra le ragioni del sì al Ddl.