SommarioGiustizia

GD N. 42/2025 - Oggetto del referendum il ruolo dei magistrati

N. 42

Guida al Diritto

Continua l'approfondimento di «Guida al Diritto» sulla riforma della giustizia e in particolare sul tema della separazione delle carriere dei magistrati. Questa settimana il n. 42 dedica un ampio spazio alle ragioni del sì. Due gli editoriali, il primo di Carlo Foglieni, Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati, per il quale il progetto rappresenta un'evoluzione epocale dell'ordinamento della giurisdizione, da accogliere con assoluto favore, e un altro del prof Giorgio Spangher che ...

Guida al Diritto

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto