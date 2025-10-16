Decreto Flussi 2026-2028, in “Gazzetta” il piano triennale degli ingressi per lavoro
I termini di decorrenza per la presentazione delle domande e la fase di precompilazione saranno definiti tramite un’apposita circolare congiunta interministeriale
Il Dpcm 2 ottobre 2025 stabilisce la programmazione triennale 2026-2028 dei flussi di ingresso legale in Italia per lavoro subordinato, stagionale e non, e autonomo. Introduce un’ottica di programmazione triennale incrementale e di semplificazione, legando gli ingressi legali alle esigenze di produttività nazionale e agli accordi di cooperazione, con l’obiettivo di contrastare l’immigrazione irregolare.
Legame col fabbisogno del mercato del lavoro
Il Dpcm del 2 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre...