Decreto Flussi 2026-2028, in “Gazzetta” il piano triennale degli ingressi per lavoro

Il Dpcm 2 ottobre 2025 stabilisce la programmazione triennale 2026-2028 dei flussi di ingresso legale in Italia per lavoro subordinato, stagionale e non, e autonomo. Introduce un’ottica di programmazione triennale incrementale e di semplificazione, legando gli ingressi legali alle esigenze di produttività nazionale e agli accordi di cooperazione, con l’obiettivo di contrastare l’immigrazione irregolare.

Legame col fabbisogno del mercato del lavoro

Il Dpcm del 2 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre...