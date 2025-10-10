Malattia professionale solo se il prestatore dimostra di operare presso una certa struttura
In mancanza di prova l’Inail non è tenuto a indennizzare il dipendente
La malattia professionale è riconosciuta solo se il lavoratore dimostra il rapporto di lavoro con una determinata struttura. In mancanza di prova l’Inail non è tenuto a indennizzare il dipendente. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 27104/25.
La vicenda
Venendo ai fatti un lavoratore nel maggio 2018 ha proposto appello nei confronti dell’Inail innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro...