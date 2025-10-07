Determinazione ristoro all’impiegato illegittimamente licenziato, non è rilevante il Tfr
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 144, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 144, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego T.U.P.I.) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro.
Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla liquidazione dell’indennità risarcitoria...