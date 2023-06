Delibazione: le misure di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione dell'Aja di Valeria Cianciolo









«Ove in base all’art. 42 legge n. 218 del 1995 trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 della detta Convenzione, e non dall’art. 64 legge n. 218 del 1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana». Questo...