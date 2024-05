Derubricazione del reato in appello, la tenuità del fatto si chiede direttamente in Cassazione Con le modifiche apportate dalla “Cartabia”, se la derubricazione del reato avviene in appello senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che l’imputato può invocare l’applicazione della norma per la prima volta davanti alla Suprema corte