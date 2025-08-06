Abolizione abuso d’ufficio, escluso il diritto alla prova dell’innocenza

Il giudice che pronuncia una sentenza di proscioglimento prendendo atto dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio non è tenuto ad attivarsi per cercare la prova certa che il fatto non è stato commesso o che non è attribuibile all’imputato. A meno che l’innocenza non sia evidente anche senza approfondimenti. Elemento, quest’ultimo, che certamente manca nel caso di condanna in primo grado per il reato ormai cancellato dal codice penale.

Basandosi su questo principio, la Corte di cassazione, con la...