Misure cautelari, se l’interrogatorio preventivo non si è svolto va rinviato in sede di convalida

Se ricorrono i presupposti dell’interrogatorio preventivo alla concreta applicazione degli arresti domiciliari - come nel caso in cui sia lo stesso giudice ad averlo previsto e regolarmente comunicato alle parti - è obbligatorio procedervi almeno in sede di convalida se quello preventivo non si sia, per qualsiasi causa, potuto svolgere. In sintesi non può essere omesso del tutto il contraddittorio. Pena l’illegittimità della misura cautelare personale, in quanto applicata in violazione del diritto...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi