Liberi sospesi, non si può anticipare la decisione sulla pena accessoria
Esclusa la competenza del giudice di sorveglianza: domanda all’esecuzione
Il giudice di sorveglianza non può provvedere sulla sospensione della pena accessoria prima di decidere sulla domanda di ammissione alla misura alternativa. Prima, può essere adito il giudice dell’esecuzione. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 28584 del 5 agosto, si è pronunciata sul caso di un medico, condannato in via definitiva che, trovandosi nella situazione di “libero sospeso” in seguito alla sospensione dell’ordine di esecuzione, aveva presentato istanza di concessione dell...